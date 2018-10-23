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"مكافحة الإدمان": نسب التعاطي في مصر 10.4% وهذا ضعف المعدل العالمي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:08 ص
مكافحة الإدمان: نسب التعاطي في مصر 10.4% وهذا ضعف المعدل العالمي
تعاطي المخدرات
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أمنية فوزي
 
قال إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن نسب تعاطي المخدرات في مصر تعادل ضعف النسب في العالم.

وأضاف "عسكر"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن نسب التعاطي في مصر 10.4% وهذا ضعف المعدل العالمي.

ولفت إلى أن نسب تعاطي الإناث 27%، موضحًا أن المعتقدات المغلوطة على رأس أسباب تعاطي المخدرات، مثل شائعات زيادة التركيز وغيرها.
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