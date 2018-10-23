"النقل": تطوير الخط الأول للمترو يحتاج 30 مليار جنيه

قال النائب عمرو شعث، نائب وزير النقل، إن الخط الأول من المترو يعمل منذ 31 عامًا، ولم يطور منذ افتتاحه.



وأضاف شعث، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن الخط يوجد به حوالي 39 قطار، 20 فقط منهم المكيفين، وأن الشبكة الكهربائية لم تتحمل أن تكون كل القطارات مكيفة.



وأوضح أنه سيتم تغيير الشبكة الكهربائية للخط الأول، وسيتم تطوير نظام الإشارات، وسيتم تطوير عدة محطات، لافتًا إلى أنه سيتم التطوير على مدار 66 شهر، أي 6 سنوات.



وأشار إلى أن تطوير الخط الأول يحتاج 30 مليار جنيه، متابعًا: "ندبر في الأموال المطلوبة لتمويل خطة تطوير الخط الأول".

