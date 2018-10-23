ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"النقل": تطوير الخط الأول للمترو يحتاج 30 مليار جنيه

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:08 ص
النقل: تطوير الخط الأول للمترو يحتاج 30 مليار جنيه
مترو الأنفاق
طباعة
أمنية فوزي
 
قال النائب عمرو شعث، نائب وزير النقل، إن الخط الأول من المترو يعمل منذ 31 عامًا، ولم يطور منذ افتتاحه.

وأضاف شعث، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن الخط يوجد به حوالي 39 قطار، 20 فقط منهم المكيفين، وأن الشبكة الكهربائية لم تتحمل أن تكون كل القطارات مكيفة.

وأوضح أنه سيتم تغيير الشبكة الكهربائية للخط الأول، وسيتم تطوير نظام الإشارات، وسيتم تطوير عدة محطات، لافتًا إلى أنه سيتم التطوير على مدار 66 شهر، أي 6 سنوات.

وأشار إلى أن تطوير الخط الأول يحتاج 30 مليار جنيه، متابعًا: "ندبر في الأموال المطلوبة لتمويل خطة تطوير الخط الأول".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
18:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
15:00
-
المقاولون العرب
الزمالك
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 7:51:31 AM