



لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم 23-10-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين

في موقعة مثيرة ومرتقبة، سيكون ملعب ملعب 8 ماي 1945 مسرحا لمباراة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء لن يكون سهلا على كلا الفريقين، حيث يرغب كل منهما في تجاوز الآخر والوصول للمباراة النهائية.





ويحتاج الأهلي لنتيجة التعادل من أجل العبور لنهائي البطولة، فقد كان حقق فوزا ثمينا على ملعب السلام بالقاهرة في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة الإفريقية قبل أسبوعين، بنتيجة 2-0، سجل الثنائية كل من وليد سليمان وإسلام محارب، الآن يمكنكم متابعة مباراة الأهلي ووفاق سطيف عبر Bein Sports.

لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم 23-10-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين





سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع قمة عربية وإفريقية مميزة، سيقودها الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز والذي بدأ مسيرته الدولية عام 2011، والذي أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن توليه إدارة مباراة كبيرة ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا على ملعب سطيف.





وتصدر الأهلي مجموعته برصيد 13 نقطة في المسابقة الإفريقية، بعد أن تفوق على الوصيف الترجي الرياضي التونسي (11 نقطة)، ويخوض مباراتي دور الثمانية أمام حوريا كوناكري الغيني ليحقق الفوز بنتيجة 4-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم 23-10-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين





وجاء وفاق سطيف في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط خلف مازيمبي الكونغولي (12 نقطة)، قبل أن يتأهل لدور الثمانية ليواجه الوداد البيضاوي المغربي وينتزع منه بطاقة العبور لنصف النهائي بالفوز عليه بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





وتنقل قنوات بي إن سبورت مباريات دوري أبطال إفريقيا بداية من دور المجموعات، حيث كانت القنوات القطرية أعلنت عن نقلها لمواجهة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري عبر Bein Sport HD 7.





لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم 23-10-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين