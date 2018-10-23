رئيس الريال يخطط لإنهاء مسيرة بنزيما في البرنابيو

يشعر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بخيبة أمل عميقة من الأداء السيء الذي يقدمه الفريق بالإضافة إلى عدم سيطرة جولين لوبيتيجي على الأوضاع داخل غرف تبديل الملابس.

وينتظر الجميع مصير جولين لوبيتيجي القريب من الإقالة خلال الأيام المقبلة، إلا أن هناك لاعبين ظهروا بمستوى أكثر من سيء في الفترة الماضية ومن المتوقع رحيلهم عن الفريق مثل كريم بنزيمة.

وتطالب جماهير ريال مدريد التعاقد مع مهاجم مميز وقوي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن سئموا من مستوى كريم بنزيما لذلك سيكون على بيريز إرضاء المدريديستا بصفقة قوية.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إن بيريز يجهز الـ 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، وذلك في يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأرجنتيني هو المهاجم الأكثر شعبية في السانتياجو برنابيو والذي يمكنه أن ينهي مرحلة بنزيما مع الملكي، وسيكون في متناول الريال إذا تم دفع المقابل المادي الذي يريده الإنتر.