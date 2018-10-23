ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رئيس الريال يخطط لإنهاء مسيرة بنزيما في البرنابيو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:22 ص
رئيس الريال يخطط لإنهاء مسيرة بنزيما في البرنابيو
بنزيما
طباعة
منى شكري
 

يشعر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بخيبة أمل عميقة من الأداء السيء الذي يقدمه الفريق بالإضافة إلى عدم سيطرة جولين لوبيتيجي على الأوضاع داخل غرف تبديل الملابس.

 

وينتظر الجميع مصير جولين لوبيتيجي القريب من الإقالة خلال الأيام المقبلة، إلا أن هناك لاعبين ظهروا بمستوى أكثر من سيء في الفترة الماضية ومن المتوقع رحيلهم عن الفريق مثل كريم بنزيمة.

 

وتطالب جماهير ريال مدريد التعاقد مع مهاجم مميز وقوي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن سئموا من مستوى كريم بنزيما لذلك سيكون على بيريز إرضاء المدريديستا بصفقة قوية.

 

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إن بيريز يجهز الـ 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، وذلك في يناير المقبل.

 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأرجنتيني هو المهاجم الأكثر شعبية في السانتياجو برنابيو والذي يمكنه أن ينهي مرحلة بنزيما مع الملكي، وسيكون في متناول الريال إذا تم دفع المقابل المادي الذي يريده الإنتر.

 

المزيد عن: ريال مدريد رياضة رئيس الريال بنزيما الاخبار الرياضية الأسبان اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
18:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
15:00
-
المقاولون العرب
الزمالك
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 1:51:31 AM