تعرف على عدد مشاهدات "النفسية" للشرنوبي بعد 48 ساعة من إطلاقها (فيديو)





تجاوزت أغنية "النفسية" للمطرب محمد الشرنوبي مائتي ألف وذلك عقب اطلاقها عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.









أغنية "النفسية" تم اذاعتها على راديو نجوم FM وهي من كلمات ايمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع إلهامي دهيمة.





وتقول مطلع كلمات الأغنية :" النفسية محتاجه هدوء شوية .. وأفصل من الليلة ديه مع نفسي على انفراد .. النفسية محتاجة شوية ليا وأنسى واغمض عنيا .. إنسان أنا مش جبان".