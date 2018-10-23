ميدو: "لو هنشحت.. مينفعش بريزنتيشن تكمل مع الزمالك"

أكد أحمد حسام ميدو لاعب روما الإيطالي السابق أنه من الضروري عدم استكمال عقد نادي الزمالك مع شركة بريزنتيشن في الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "معنديش مشكلة كزملكاوي انك ترعى الأهلي ولو بمليار جنيه".

وتابع: "لو هنشحت، مينفعش بريزنتيشن تكمل مع نادي الزمالك، أساند رئيس النادي في هذا القرار".