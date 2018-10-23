حبس خبير اقتصادي وصاحب مطبعة 4 أيام لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة

أمر المستشار محمد عبيد مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة بحبس عبدالخالق فاروق الخبير الإقتصادي وصاحب مطبعة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة نشرهما كتاب بعنوان "هل مصر بلد فقير حقا" بدعوى تضمنه معلومات وبيانات كاذبة.





وبدأت التحقيقات الساعة الثالثة عصر أمس، بعد أن قام فريق من النيابة بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام لنيابات، واستمرت 8 ساعات، وبسؤاله عن كل ما تضمنه الكتاب.



