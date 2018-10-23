حبس خبير اقتصادي وصاحب مطبعة 4 أيام لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:12 صطارق حافظ
أمر المستشار محمد عبيد مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة بحبس عبدالخالق فاروق الخبير الإقتصادي وصاحب مطبعة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة نشرهما كتاب بعنوان "هل مصر بلد فقير حقا" بدعوى تضمنه معلومات وبيانات كاذبة.
وبدأت التحقيقات الساعة الثالثة عصر أمس، بعد أن قام فريق من النيابة بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام لنيابات، واستمرت 8 ساعات، وبسؤاله عن كل ما تضمنه الكتاب.
ووجهت إليه النيابة الأسئلة عن مضمون الكتاب والمصادر التي استند إليها، وتفاصيل ضبطه وإحضاره، وباشرت النيابة التحقيق مع إبراهيم الخطيب مالك المطبعة، وأكد أنه تعاقد مع المتهم الأول عبد الخالق فاروق، على طباعة ألف نسخة من كتابه.