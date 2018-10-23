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يستضيف وفاق سطيف الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، والساعي للفوز بالبطولة للتأهل لمونديال الأندية في الإمارات.

ويكفي الأهلي بطل أفريقيا 8 مرات أخرها عام 2013 على حساب أورلاندو الجنوي أفريقي، الخسارة بفارق هدف، من أجل حجز بطاقة التأهل لنهائي البطولة، للمرة الثانية تواليًا، وذلك عقب فوزه 2-0، في مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين، مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري.

بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف ، بث حي مباراة الاهلي ووفاق سطيف دوري ابطال افريقيا مباشرة ,شاهد الان الاهلي

في المقابل، أصبح يتعين على وفاق سطيف، الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل، إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة، والصعود للنهائي.

ويخشى الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الأهلي، من استمرار اهتزاز مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، وخاصة خط دفاعه الذي تلقى 6 أهداف في آخر مباراتين.

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .