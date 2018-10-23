بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف ، بث حي مباراة الاهلي ووفاق سطيف دوري ابطال افريقيا مباشرة ,شاهد الان الاهلي
بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف ، بث
حي مباراة الاهلي ووفاق سطيف دوري ابطال افريقيا مباشرة ,شاهد الان الاهلي
يستضيف وفاق سطيف الجزائري،
مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة
برصيد 8 ألقاب، والساعي للفوز بالبطولة للتأهل لمونديال الأندية في الإمارات. ويكفي الأهلي بطل أفريقيا
8 مرات أخرها عام 2013 على حساب أورلاندو الجنوي أفريقي، الخسارة بفارق هدف، من أجل
حجز بطاقة التأهل لنهائي البطولة، للمرة الثانية تواليًا، وذلك عقب فوزه 2-0، في مباراة
الذهاب التي جرت بين الفريقين، مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري. بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف ، بث حي مباراة الاهلي ووفاق سطيف دوري ابطال افريقيا مباشرة ,شاهد الان الاهلي في المقابل، أصبح يتعين على
وفاق سطيف، الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل، إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة، والصعود
للنهائي. ويخشى الفرنسي باتريس كارتيرون،
مدرب الأهلي، من استمرار اهتزاز مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، وخاصة خط دفاعه الذي
تلقى 6 أهداف في آخر مباراتين. موعد المباراة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية
. 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين
. 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:00 مساءاً بتوقيت العراق
. 9:00 مساءاً بتوقيت السودان
. 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:00 مساءاً بتوقيت تونس . 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر
. 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت
. 10:00 مساءاً بتوقيت قطر. 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر
. 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
يستضيف وفاق سطيف الجزائري،
مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة
برصيد 8 ألقاب، والساعي للفوز بالبطولة للتأهل لمونديال الأندية في الإمارات.
ويكفي الأهلي بطل أفريقيا
8 مرات أخرها عام 2013 على حساب أورلاندو الجنوي أفريقي، الخسارة بفارق هدف، من أجل
حجز بطاقة التأهل لنهائي البطولة، للمرة الثانية تواليًا، وذلك عقب فوزه 2-0، في مباراة
الذهاب التي جرت بين الفريقين، مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري.
بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف ، بث حي مباراة الاهلي ووفاق سطيف دوري ابطال افريقيا مباشرة ,شاهد الان الاهلي
في المقابل، أصبح يتعين على
وفاق سطيف، الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل، إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة، والصعود
للنهائي.
ويخشى الفرنسي باتريس كارتيرون،
مدرب الأهلي، من استمرار اهتزاز مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، وخاصة خط دفاعه الذي
تلقى 6 أهداف في آخر مباراتين.
موعد المباراة :
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية
.
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين
.
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق
.
9:00 مساءاً بتوقيت السودان
.
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر
.
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت
.
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر
.
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .