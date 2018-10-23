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المغرب تقترب من مواجهة ألمانيا وديا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:04 ص
المغرب تقترب من مواجهة ألمانيا وديا
منتخب المغرب
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محمد الصو
 

أرسلت الجامعة المغربية لكرة القدم برئاسة يوسف لقجع، خطابًا رسميًا للاتحاد الألماني، لتنظيم مباراة ودية بين الطرفين منتصف الشهر المقبل.

 

وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لأسود الأطلسي رفض مواجهة تونس وديًا، ورغبته في مواجهة منتخب أوروبي لتجهيز اللاعبين بشكل أقوى مستقبلًا.

 

واقترب المنتخب المغربي، من التأهل لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون، منتصف العام المقبل حيث يحتاج نقطه واحدة من الجولتين الأخيرتين لتأكيد صعوده رسميًا.

 

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