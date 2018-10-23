٨ معلومات عن صلاح السعدني في عيد ميلاده
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:58 صشيماء عطية
يحتفل الفنان صلاح السعدني، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الخامس والسبعين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه.
١- ولد صلاح السعدني في الثالث والعشرين من أكتوبر ١٩٤٣، في إحدى قرى المنوفية.
٢- شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني.
٣- حصل على بكالوريوس زراعة.
٤- بدأ مسيرته الفنية على مسرح كلية الزراعة، مع الزعيم عادل إمام.
٥- قدم على المسرح عدد من العروض الهامة منها: "الناصر صلاح الدين"، و"ثورة الموتى"، وباللو باللو".
٦-
مثل في عدد من الأفلام، منها: "اليوم السادس"، و"قضية عم أحمد"، و"ملف في الآداب"، و"فتوة الناس الغلابة".
٧- اشتهر السعدني بأدواره في التلفزيون، وأهمها دور العمدة "سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية"، إلى جانب مسلسلات مثل "آرابيسك"، و"رجل من زمن العولمة"، و"أبنائي الأعزاء شكرًا".
٨- ابنه هو الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن عيد ميلاد صلاح السعدني سينما دراما بروفايل الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن