٨ معلومات عن صلاح السعدني في عيد ميلاده





يحتفل الفنان صلاح السعدني، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الخامس والسبعين.





وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه.





١- ولد صلاح السعدني في الثالث والعشرين من أكتوبر ١٩٤٣، في إحدى قرى المنوفية.





٢- شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني.





٣- حصل على بكالوريوس زراعة.





٤- بدأ مسيرته الفنية على مسرح كلية الزراعة، مع الزعيم عادل إمام.





٥- قدم على المسرح عدد من العروض الهامة منها: "الناصر صلاح الدين"، و"ثورة الموتى"، وباللو باللو".





٦-

مثل في عدد من الأفلام، منها: "اليوم السادس"، و"قضية عم أحمد"، و"ملف في الآداب"، و"فتوة الناس الغلابة".





٧- اشتهر السعدني بأدواره في التلفزيون، وأهمها دور العمدة "سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية"، إلى جانب مسلسلات مثل "آرابيسك"، و"رجل من زمن العولمة"، و"أبنائي الأعزاء شكرًا".





٨- ابنه هو الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني.







