"موازنة البرلمان" تكشف حقيقة مقترح تحصيل الضريبة العقارية على المياه والكهرباء

نفى النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المقترح المنسوب إليه الخاص بتحصيل الضريبة العقارية على فواتير المياه والكهرباء، معقبًا: "أنا أول مرة أعرف إني قولت حاجة زي كده".



وأشار "عمر"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+"، مساء الإثنين، إلى أن قانون الضريبة العقارية سئ الحظ؛ لأنه صدر في 2008 ثم حدثت الثورة، وحدث به تطويرات في 2013 ولكن لم يطبق.



وأكد أنه يجب مراعاة التضخم عند تقييم الضريبة العقارية؛ موضحًا أن التضخم أدى إلى رفع سعر الوحدات السكنية، متابعًا: "اللجنة الجديدة ستعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإذا لم تقم بتخفيف الأعباء فلن تعمل على زيادتها".

