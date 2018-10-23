ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"موازنة البرلمان" تكشف حقيقة مقترح تحصيل الضريبة العقارية على المياه والكهرباء

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:33 ص
موازنة البرلمان تكشف حقيقة مقترح تحصيل الضريبة العقارية على المياه والكهرباء
ياسر عمر - وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب
طباعة
أمنية فوزي
 
نفى النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المقترح المنسوب إليه الخاص بتحصيل الضريبة العقارية على فواتير المياه والكهرباء، معقبًا: "أنا أول مرة أعرف إني قولت حاجة زي كده".

وأشار "عمر"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+"، مساء الإثنين، إلى أن قانون الضريبة العقارية سئ الحظ؛ لأنه صدر في 2008 ثم حدثت الثورة، وحدث به تطويرات في 2013 ولكن لم يطبق.

وأكد أنه يجب مراعاة التضخم عند تقييم الضريبة العقارية؛ موضحًا أن التضخم أدى إلى رفع سعر الوحدات السكنية، متابعًا: "اللجنة الجديدة ستعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإذا لم تقم بتخفيف الأعباء فلن تعمل على زيادتها".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
18:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
15:00
-
المقاولون العرب
الزمالك
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 7:51:31 AM