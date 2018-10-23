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خالد العناني: نعد قاعدة بيانات بالآثار المصرية لمنع السرقات والنهب في أي دولة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:31 ص
خالد العناني: نعد قاعدة بيانات بالآثار المصرية لمنع السرقات والنهب في أي دولة
الدكتور خالد العناني - وزير الآثار
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داليا الحسين
 
قال خالد العناني، وزير الآثار، إنه سيتم إقامة أكبر مخزن في العالم للآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "العناني"، خلال حواره مع أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن عدد المخازن الرئيسية في المحافظات تبلغ 43 مخزنًا، بجانب المخازن الصغيرة والبعثات ومخازن الحضارة والمخزن في المتحف المصري.

ولفت وزير الآثار إلى أنه يتم إعداد قاعدة بيانات بالأثار المصرية لمنع السرقات والنهب في أى دولة.
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