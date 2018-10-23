خالد العناني: نعد قاعدة بيانات بالآثار المصرية لمنع السرقات والنهب في أي دولة



ولفت وزير الآثار إلى أنه يتم إعداد قاعدة بيانات بالأثار المصرية لمنع السرقات والنهب في أى دولة.



قال خالد العناني، وزير الآثار، إنه سيتم إقامة أكبر مخزن في العالم للآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأضاف "العناني"، خلال حواره مع أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن عدد المخازن الرئيسية في المحافظات تبلغ 43 مخزنًا، بجانب المخازن الصغيرة والبعثات ومخازن الحضارة والمخزن في المتحف المصري.