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مفاجأة.. الزمالك يعلن نقل مباراته أمام اتحاد جدة للسعودية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:54 م
مفاجأة.. الزمالك يعلن نقل مباراته أمام اتحاد جدة للسعودية
الزمالك
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أحمد الهواري
 

أعلن رئيس نادي الزمالك، عن إقامة مباراة الزمالك واتحاد جدة على كأس جلالة الملك سلمان بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

وكان مقرر إقامة المباراة في القاهرة 6 نوفمبر المقبل قبل أن يعلن رئيس الزمالك نقلها للسعودية.

 

يذكر أن الزمالك حقق لقب السوبر السعودي المصري في المباراة الأولى بالفوز على الهلال السعودي بهدفين لهدف سجلهما حمدي النقاز وكاسونجو فيما سجل خربين للزعيم السعودي.

 

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