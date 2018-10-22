مسلسل "طايع" يسيطر على جوائز كاس إنيرجي

سيطر مسلسل "طايع" للنجم عمرو يوسف الذي عرض في شهر رمضان الماضي على جوائز كاس انيرجي وهو الاستفتاء الذي بدأ بداية شهر رمضان على الهواء مباشرة بتصويت الجمهور، وقامت اذاعة انيرجي بالاحتفال بابطال العمل وتسليم الجوائز.





وحصل بطل العمل عمرو يوسف على جائزة أفضل ممثل، وصبا مبارك على جائزة أفضل ممثلة، بينما حصل عمرو عبد الجليل على جائزة أفضل ممثل دور ثاني والمخرج عمرو سلامة على جائزة أفضل مخرج.





وحصل آل دياب، محمد، خالد وشيرين على جائزة أفضل سيناريو، وحصد طايع جائزة أفضل موسيقى تصويرية وأفضل تتر، فيما حصد بيشوى روزفلت أفضل مدير تصوير، بينما حصل الممثل الصاعد احمد داش على جائزة لجنة النقاد كأفضل ممثل صاعد، ليحصد مسلسل طايع في النهاية جائزة أفضل مسلسل لشهر رمضان 2018.