أمل منصور: "ساعة أمل" يسعى لحل مشاكل البيت المصري ومواجهة ظاهرة الطلاق

أعربت الإعلامية الدكتور أمل منصور "خبيرة التنمية البشرية" عن سعادته بتجربتها الإعلامية الجديدة من خلال برنامج "ساعة الأمل"، على شاشة قناة "ltc"، وذلك في الأول من نوفمبر المقبل، ويُذاع البرنامج في الخامسة مساء الخميس من كل اسبوع.





وأضافت أن البرنامج يسعى في إطار الإعلام الجاد والهادف إلى رصد الظواهر الإيجابية في المجتمع وبخاصةً الأسرة المصرية، وإلقاء الضوء عليها ومواجهة السلبيات ولا سيما ظاهرة الطلاق والتي انتشرت في المجتمع المصرى وأصبحت تهدد الأسرة المصرية، وفي إطار توجه الدولة نحو مواجهة تلك الظواهر الخطيرة والتي تهدد المجتمع المصري.





يشار إلى أن برنامج "ساعة أمل" يتناول علاقه الرجل بالمرأه وخاصةً بالمجتمع الشرقي بمختلف أشكالها وتسليط الضوء عليها ومناقشتها مع متخصصين، ويستضيف البرنامج نخبة من المتخصصين وأساتذة الجامعات وطرح الرؤى والأفكار ودق ناقوس الخطر لمواجهة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية وتهدم أركان البيت المصري.