الطالع الفلكى الثّلاثَاء 23/10/2018..فَحص صَدِيق!

**القمر فى الرّبع الثانى ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





*اليوم 13 بَابَة قبطى، 23 تشرين أوّل رُومى ، 14 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - على وسيّد ، أسوأ طالبين عندى بس دمّهم خفبف.

(رشدى اباظة من فيلم طفل بالعالم-1975)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*(الشّمس تنتقل لبرج العقرب - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشمس اليوم من برج الميزان لبرج العقرب فى الواحدة و22 دقيقة ظهراً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره لبرج القوس فى الحادية عشرة ظهر 22 نوفمبر بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى العقرب.(تنتقل للقوس فى 22 نوفمبر)

(عطارد) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 31 أكتوبر)

(الزّهرة) ----- فى العقرب. (تنتقل للقوس فى 7 يناير 2019)

(القمر) ------ فى الحَمَلْ.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 15 نوفمبر)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 8 نوفمبر 2018)





العقرب برج يحكمه المريخ، هذا يعنى شهر كامل من المعارك العاطفيّة خلف الأبواب المُغلقة بين زوج وزوجته مصبوغة بعدوانيّة فى الأسلوب ولو بصورة مُؤقّتة خلال تواجد الشمس ببرج العقرب ولاعيْب فى ذلك طالما بالحلال ، خَفّضْ من إعتراضاتك على طلبات زوجتك لتخرج بأقل إصابات مُمكنة من خدوش القطط.

البحث والتحرّى والإستقصاء والميل للتفتيش المُستمرّ لملابس الزوج يرتفع بحلول الشمس ببرج العقرب لكن تلك الحالة قد تتحوّل لهَوَس مَرَضِى تصديقاً لمقولة سيد زيان بفيلم غريب ولد عجيب (الغيرَة مُرّة وتْجِيبْلِكْ الضّرّة) لكن فحص التفاصيل و التشّكك والإرتياب ولوعلى سبيل الإحتياط وارتفاع الحَدَس رُبّما كان مفيداً لك لكشف صديق مُنافق على شكل يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة ، مبدأ برج العقرب هى المقُولة حَرَّصْ ولا تَخوّنْشْ.





العقرب يرمز للسموم ،إذاً هى فترة مُناسبة لتنقية جسمك من سموم التدخين أو تناول أدوية الأمراض الصدرية وإزالة البلغم والتعافى من أمراض الكلى والكبد إن وُجِدَتْ ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم 23 أكتوبر

ذكرى ميلاد الفنان المحبُوب صلاح السعدنى حَفِظَهُ الله فكل عام وهو بألف خير ، هذه هى الأسماء المُساوية للقيَم الحسابيّة لإسم صلاح السعدنى ، مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(يد الخيرالخَفِيّة)،(سعادة)،(قميص من الفولاذ)،(القمرالوردى)،(أوركسترا)،(علم المُحاسبة)،(لِيَام نيسُون/مُمثل أيرلندى).





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: وجهك المُبتسم الذى تُعَامِل به النّاس لم يأتِ من فراغ، إنّها الرّاحة النفسية على الجبهة العاطفيّة، كن جميلاً ترى الوجود جميلا.





برج الثور: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.

برج الجوزاء: فى علاقتك العاطفيّة تمسّك بالحدود الأخلاقيّة إن كنت لاتزال فى مرحلة الخطوبة، وابتعد عن علاقة خارج الخط إن كنت متزوجاً.





برج السّرطان: أنت واقع بين مطرقة إسعاد من حولك ، وبين سندان تكاليف تلك السعادة ، بإمكانك الجمع بين الهدفين بالرّزانة والتدبير المالى بمشيئة الله تَعَالى.

برج الأسد: التسرّع فى إنتقاد الآخرين على التوافه قد يتسبب فى إحراجك وإحراج آخرين معك ، عيوبى لا أراها وعيوب الناس أركض وراها.





برج العذراء: نشاط وحيويّة وزَخَم مرتفع من الطاقة عليك توظيفه لكسب قروش زيادة فى عملك ، ولأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً.





برج الميزان: يوم عمل بإمكانك جعله أكثر إشراقاً أو أكثر بؤساً ، هذا يتوقف على النظّارة التى ترتيها على عينيْك ، قم بارتداء النظّارة الورديّة ولو من باب التغيير.





برج العقرب: ربما تحدثت اليوم مع زوجة المستقبل فانتَقِ مُفرداتك الأنيقة ، إن كنت مُتزوّجاً فجهّز نفسك بالهدايا المُنَاسِبَة إستعداداً لشهر عسل بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: تعمل مثل الماكينة بذكاء ومهارة ، قم بعملك دون ضجة حتى لا تُلفت أنظار الحاسدين والمنافسين ، وما أكثرهم.





برج الجدى: قبل أن توافق على قبول مُهمّة عمل إضافيّة تحت حرارة الحماسة تأكد أن مهاراتك مُناسبة لأدائها حتى لاتتعرّض للإحراج ، لسانك حُصانك.

برج الدّلو: اليوم مُناسب للنزول لمستوى أطفالك أو زوجتك الفكرى ومُخاطبة أحلامهم بعيداً عن عالمك الخشن،لا تبخل بمناقشة مع إبتسامة ، وسَخَاء مالى.