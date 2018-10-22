أبرز وأهم الأخبار اليوم الإثنين 22-10-2018 في محافظة الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:









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