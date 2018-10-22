أبرز وأهم الأخبار اليوم الإثنين 22-10-2018 في محافظة الإسماعيلية
الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:43 مهشام إسماعيل
شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:
مدير أمن الإسماعيلية على رأس حملة مكبرة لرفع الإشغالات (صور)
قاد اللواء محمد علي حسين مساعد وزير الداخلية لآمن الإسماعيلية، يرافقه اللواء حمدى عثمان محافظ الإقليم، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بحملة مكبرة شاركت بها قوات الأمن لإزالة ورفع التعديات والإشغالات بمحيط مسجد الصالحين وحديقة الأندلس أمام مجمع مواقف سيارات الأجرة بحى ثان وإزالتها تمامًا.
افتتاح 50 منفذًا لبيع السلع الأساسية في الإسماعيلية
أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والترتيب والإعداد لافتتاح 50 منفذا من المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الأساسية وكافة المواد الغذائية واللحوم الطازجة الى جانب الخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة وكافة المواد الغذائية والسلع التموينية وذلك فى اطار خطة للتوسع فى فتح منافذ جديدة لطرح كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين والتى أقيمت بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز خدمات القوات المسلحة.
البطاطس تسجل 11 جنيهًا في أسواق الإسماعيلية
شهدت أسواق الخضروات، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البطاطس ما بين 9 إلى 11 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 7 إلى 8 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، البامية 5 جنيهات، الليمون ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو.
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