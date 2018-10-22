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"مستقبل وطن" يكرم سائقة التروسيكل ويسلمها ميكروباص الأربعاء المقبل (صور)

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:38 م
مستقبل وطن يكرم سائقة التروسيكل ويسلمها ميكروباص الأربعاء المقبل (صور)
مستقبل وطن يكرم مروة الجهلان
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كرم حزب مستقبل وطن مروة الجهلان، أول سيدة بالأقصر تقود تروسيكل، وتبلغ من العمر 27 عاما، كما أعلن عن تسليمها ميكروباص.
 
وتم تكريم "مروة" سائقة التروسيكل بمقر حزب "مستقبل وطن" الأقصر، وسيتم تسليمها الميكروباص في احتفال أمام منزلها، الأربعاء المقبل.
 
وناشدت مروة الجهلان، من قرية البعيرات بمركز الأقصر، وتبلغ 27 عاما، أصحاب القلوب الرحيمة بمساعدتها لشراء تروكسيل، لتوفير الإيجار الذي تنفقه في إيجار آخر لا تملكه.
"مستقبل وطن" يكرم سائقة التروسيكل ويسلمها ميكروباص الأربعاء المقبل (صور)
"مستقبل وطن" يكرم سائقة التروسيكل ويسلمها ميكروباص الأربعاء المقبل (صور)
"مستقبل وطن" يكرم سائقة التروسيكل ويسلمها ميكروباص الأربعاء المقبل (صور)
"مستقبل وطن" يكرم سائقة التروسيكل ويسلمها ميكروباص الأربعاء المقبل (صور)
"مستقبل وطن" يكرم سائقة التروسيكل ويسلمها ميكروباص الأربعاء المقبل (صور)
"مستقبل وطن" يكرم سائقة التروسيكل ويسلمها ميكروباص الأربعاء المقبل (صور)
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