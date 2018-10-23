زي النهاردة بتاريخ 23-10-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 23-10-2018





أحـــــــــــــــداث





1086 - المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين ينتصرون على مملكة قشتالة بقيادة الملك ألفونسو السادس في معركة الزلاقة.





1919 - اغتيال مبارك التوزونيني على يد وزيره بلقاسم النكادي بين الريصاني وأرفود.





1941 - رئيس الأركان السوفيتي جورج زيخوف يتولى قيادة عمليات الجيش الأحمر لوقف تقدم الألمان إلى روسيا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.





1942 - اندلاع أولى مواجهات معركة العلمين بين القوات ألمانية والإيطالية بقيادة إرفين رومل وبين القوات البريطانية بقيادة برنارد مونتغمري وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.





1956 - عشرات الآلاف المجريين يتدفقون إلى الشوارع للمطالبة بوضع نهاية للحكم السوفيتي في بلادهم ما يعرف بالثورة المجرية.





1982 - الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود يضع حجر الأساس لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.





1983 - تفجير مقر القوات الفرنسية التابعة للقوات المتعددة الجنسيات جنوب لبنان وأدى ذلك إلى مقتل 56 شخص، وهجوم إنتحاري على ثكنات قوات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت أسفر عن مقتل 231 أمريكيًا.





2001 - اغتيال القائد في كتائب عز الدين القسام أيمن حلاوة وذلك بسيارة مفخخة.





2005 -إعصار ويلما يضرب السواحل الغربية لولاية فلوريدا.





2011 - المجلس الوطني الانتقالي يعلن عن تحرير ليبيا من نظام العقيد معمر القذافي.





2011 - إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي وسط إقبال كبير، وهو المجلس الذي سيكلف بوضع دستور جديد بعد الثورة وإسقاط حكم زين العابدين بن علي.





2015 - إعصار باتريسيا يضرب الساحل الغربي للمكسيك، وأعلن العلماء بأنه أقوى إعصار مسجل في التاريخ.





2015 - حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في بويسغان جنوب غرب فرنسا يودي بحياة 43 شخصا على الأقل.





مــــــــواليـــــــــــد





1715 - الإمبراطور بيتر الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.





1905 - فليكس بلوخ، عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.





1908 - إليا فرانك، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1958.





1923 - حبيب الله منطقي، شاعر إيراني.





1940 - بيليه، لاعب كرة قدم برازيلي.





1942 - مايكل كرايتون، كاتب أمريكي.





1943 - صلاح السعدني، ممثل مصري.





1945 - ميتشيل فواتروت، حكم كرة قدم فرنسي.





1946 - تانسو تشيلر، رئيسة وزراء تركيا.





1947 - عبد العزيز الرنتيسي، قائد في حركة حماس.





1951 - فاتمير سيديو، رئيس كوسوفو الثانى.





1961 - كمال أبو رية، ممثل مصري.





1961 - زوبيزاريتا، حارس مرمى كرة قدم إسباني.





1963 - عمرو أديب، إعلامي مصري.





1963 - رشيدي يقيني، لاعب كرة قدم نيجيري.





1964 - روبرت تروهيو، عازف غيتار بايس أمريكي وعضو فرقة ميتاليكا.





1969 - أحمد رشوان، مخرج مصري.





1973 - كريستيان دايلي، لاعب كرة قدم اسكتلندي.





1976 - رايان رينولدز، ممثل كندي.





1976 - ريم عبد العزيز، ممثلة سورية.





1977 - مشعل نايف، لاعب كرة قدم كويتي.





1978 - جيمي بولارد، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1978 - أرتشي تومبسون، لاعب كرة قدم أسترالي.





1979 - سيمون ديفيز، لاعب كرة قدم ويلزي.





1980 - يزن السيد، لاعب كرة قدم وممثل سوري.





1984 - خالد النمش، لاعب كرة قدم كويتي.





1986 - جيسيكا ستروب، ممثلة الأمريكية.





وفيـــــــــــات





1869 - إدوارد سميث ستانلي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1919 - مبارك التوزونيني، ثائر ومجاهد مغربي.





1920 - فرصت الشيرازي، كاتب وخطاط وشاعر إيراني.





1944 - تشارلس غلوفر باركلا، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1917.





1986 - إدوارد دويزي، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1943.





2005 - ستيلا أوباسانجو، السيدة الأولى في نيجيريا.





2009 - طلال العيار، نائب ووزير كويتي.





2009 - زبير التركي، رسام ونحات تونسي.





2009 - ناظم الغبرا، طبيب كويتي من أصول فلسطينية.





2011 - هيربرت هاوبتمان، عالم رياضيات أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1985.





2014 - غلام أعظم، الزعيم السابق للجماعة الإسلامية البنغالية.





2016 - خليفة بن حمد آل ثاني، أمير قطر السادس.





أعيـــــــاد ومنــــــــاسبــــــــــــات





اليوم العالمي للروماتزم.





اليوم الوطني في المجر.