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تظاهرة نسائية في صنعاء ضد ممارسات الحوثيين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:37 م
تظاهرة نسائية في صنعاء ضد ممارسات الحوثيين
مظاهرات اليميين
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الفجر السعودى
 

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الاثنين، تظاهرة نسائية جديدة، خرجت للتنديد بممارسات ميليشيات الحوثي التابعة لإيران.

 

وشاركت العشرات من النساء في التظاهرة المنددة بممارسات الحوثيين القمعية بحق النساء، والتدهور الاقتصادي والمعيشي للسكان في مناطق نفوذها.

 

وتأتي التظاهرة النسائية بعد أيام من احتجاجات شهدتها جامعة صنعاء لمئات الطلاب والطالبات على خلفية الغلاء المعيشي غير المسبوق، وسياسة التجويع التي ينتهجها الانقلابيون بحق السكان.

 

وتواجه الميليشيات الموالية لإيران مثل هذه التظاهرات السلمية بالعنف، كما تقوم باختطاف متظاهرات.

 

ففي يناير الماضي، اعتدت ميليشيات الحوثي الإيرانية، على تظاهرة نسائية معارضة لها في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء وفرقوها بالقوة.

 

واختطف المسلحون الحوثيون عددا من النساء اللاتي شاركن في التظاهرة، التي كانت تدعو للعصيان المدني، وتندد بالقمع الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد اليمنيين، وعبثها بقوت المواطنين.

 

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