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دوللي شاهين تنفي تعاقدها علي مسرحية "خاتم سليمان"

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:38 م
دوللي شاهين تنفي تعاقدها علي مسرحية خاتم سليمان
دوللي شاهين
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الفجر الفني
 
نفت النجمة اللبنانية دوللي شاهين تعاقدها علي مسرحية "خاتم سليمان", قائله إنها في حال تعاقدها علي اي عمل فني ستعلن للجمهور. 

وتؤكد دوللي أنها انزعجت حين قرأت اخبار عن تعاقدها واجرائها لبروفات مسرحية لا تعلم عنها شيئا, مشددة أنه لن تنفي تواجدها في عمل فني. 

وكانت قد انتشرت اخبار عن استعدادات الفنانة مونيا النهائية لبدء بروفات مسرحيتها الجديدة "خاتم سليمان" وأن ضمن ابطال العمل دوللي شاهين وهو ما نفته.
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