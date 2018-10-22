2 نوفمبر.. انطلاق ماراثون رياضي لدعم مبادرة "100 مليون صحة" بالإسكندرية



وقال محافظ الإسكندرية، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة، إنه يتم الآن التنسيق مع المسئولين لاعداد الماراثون لتحديد الأماكن انطلاق الماراثون، مضيفا أن لابد أن تعود الإسكندرية لشبابها مرة أخرى.



وحث المحافظ جميع المواطنين للمشاركة فى المبادرة للاطمئنان على صحتهم ودعوة جميع أقاربهم ومعارفهم للمشاركة في المبادرة، ولفت إلى أنه هناك ٤٠٠ نقطة ثابتة و١٣ عيادة متنقلة على مستوى الاسكندرية للاماكن النائية والبعيدة، للكشف والمسح الشامل للمرض، وعلى كل مواطن التوجه إلى أقرب نقطة لمقر سكنه أو عمله للاطمئنان على صحته.

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية عن انطلاق ماراثون رياضي لدعم مبادرة "100 مليون صحة، للقضاء على فيروس سي، وذلك يوم 2 نوفمبر المقبل.