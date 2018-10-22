مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني يكرم فرقة "المصريين"

قررت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر تكريم فرقة "المصريين" تقديرا لتاريخها الفني.

من المعروف إن فرقة "المصريين" فرقة غنائية مصرية، كونها الموسيقي هاني شنودة عام 1977، و تكونت من: منى عزيز وايمان يونس وتحسين يلمظ وممدوح قاسم، وعمر فتحي (الذي كان يعرف وقتها بعمر جوهر).





كتب لهم كبار الشعراء، مثل صلاح جاهين، وعمر بطيشة، عبد الرحيم منصور. الفرقة كونها الفنان هاني شنودةفي نهاية السبعينات الا انها تفككت بوفاه كل من تحسين يلمظ وصلاح جاهين، وسفر كل من منى عزيز وايمان يونس.. من أشهر أغاني الفريق: ما تحسبوش يا بنات، وماشية السنيورة.





عاودت الفرقة نشاطها من جديد بأعضاء جدد بقيادة هاني شنودة.





يذكر أن مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني تنطلق فعالياته يوم السبت القادم الموافق ٢٧ اكتوبر الحالي بقصر المانساترلي بالمنيل وتستمر فاعلياته حتي الثالث من نوفمبر المقبل.



