سائق توك توك وعاطلين يغتصبون طالبة مرتين في الزراعات ومنزل بقنا



وتلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا يفيد ضبط كل من على ك ا 21 سنه وشقيقه محمد 19 سنه ومحمد ر ع 24 سنه لقيامهم باغتصاب فرحه ع ر 17 سنه طالبه من الدهسه بفرشوط فى زراعات القصب وفى منزل المتهمين الاول والثانى.



حيث اكدت التحريات ان المجنى عليها خرجت من البنك الاهلى بفرشوط واستقلت التوك توك مع المتهمين الثلاثه لتوصيلها لمنزلها وقاموا بتهديدها والذهاب للزراعات.



تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



بدأت النيابة العامة بمحافظة قنا، بالتحقيق مع سائق توك توك وعاطلين آخرين، بعد اغتصابهم طالبة بمركز فرشوط والتنواب عليها مرتين في الزراعات ومنزل المتهمين.