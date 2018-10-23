والد الشهيد إسلام مشهور: "بتمنى يعدموا هشام عشماوي 100 مرة"

علق محمد مشهور، والد الشهيد النقيب إسلام مشهور، على القبض على الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا: "عشماوي رأس الأفعى وإرهابي خطير".



ووجه "مشهور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الإثنين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "جاب حق ولادنا في أقل من 14 يوم بعد حادث الواحات، ثم تم القبض على عشماوي في أقل من عام على استشهادهم".



واستطرد: "بتمنى أنه يتم إعدام هشام عشماوي 100 مرة"، مؤكدًا أن مصر لن تسقط ولن تقع، وأن مصر عظيمة برجالها، ولن تركع أبدًا.

