والد الشهيد إسلام مشهور: "بتمنى يعدموا هشام عشماوي 100 مرة"
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:45 صأمنية فوزي
علق محمد مشهور، والد الشهيد النقيب إسلام مشهور، على القبض على الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا: "عشماوي رأس الأفعى وإرهابي خطير".
ووجه "مشهور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الإثنين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "جاب حق ولادنا في أقل من 14 يوم بعد حادث الواحات، ثم تم القبض على عشماوي في أقل من عام على استشهادهم".
واستطرد: "بتمنى أنه يتم إعدام هشام عشماوي 100 مرة"، مؤكدًا أن مصر لن تسقط ولن تقع، وأن مصر عظيمة برجالها، ولن تركع أبدًا.
ووجه "مشهور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الإثنين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "جاب حق ولادنا في أقل من 14 يوم بعد حادث الواحات، ثم تم القبض على عشماوي في أقل من عام على استشهادهم".
واستطرد: "بتمنى أنه يتم إعدام هشام عشماوي 100 مرة"، مؤكدًا أن مصر لن تسقط ولن تقع، وأن مصر عظيمة برجالها، ولن تركع أبدًا.