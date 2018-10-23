الفلاح الفصيح يكشف عن المتسبب في ارتفاع أسعار البطاطس

قال محمد برغش، نقيب الفلاحين السابق والشهير بالفلاح الفصيح، إن هناك أسماء معينة معروفة من محتكري البطاطس في مصر من كبار رجال الأعمال في مصر، لديهم آلاف الأطنان من البطاطس بثلاجاتهم، معقبًا: "من أمن العقوبة أساء الأدب"



وتساءل "برغش"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، لماذا لايقوم وزارة التموين والتجارة بالتفتيش على هذه الثلاجات لأخذ البطاطس منها وبيعها للمواطنين، مثلما تعهد أن يفعل مع محصول الأرز من قبل، معقبًا:"لو الوزير عمل كدا واقتحم ثلاجات المحتكرين هرفعلوه القبعة".



وتابع: إذا كان رجال الأعمال السادة ونحن العبيد، فلن يستقيم دستور في مصر.

