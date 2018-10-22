kora live مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف 22-10-2018 | يلا شوت

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kora live مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف 22-10-2018 | يلا شوت

وعلى الرغم من معاناة الأهلي بسبب الإصابات التي يعاني منها مؤخرا، الا أن هناك انفراجة بشفاء الثنائي أحمد فتحي وسعد سمير وتزايد فرص مشاركتهم في مباراة اليوم، خاصة وأن الأهلي بحاجة لترميم دفاعاته في الجزائر، ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون لتفادي سيناريو 1988 وعدم الخسارة بثنائية واللجوء لركلات الترجيح التي تبتسم دائما للفريق الجزائري.