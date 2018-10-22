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الاتحاد يستأنف تحضيراته استعدادا للهلال

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:18 م
الاتحاد يستأنف تحضيراته استعدادا للهلال
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مني شكري
 
 
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تدريباته اليومية استعددًا لمواجهة الكلاسيكو وذلك بمتابعة من المشرف على الفريق سعد الشهري.

وركز الكرواتي بيليتش في الجزء الأول من التمرين على النواحي اللياقية وفي الجزء الثاني قسم اللاعبين لعدة مجموعات أجرت تدريبات تكتيكية.

واختتم مران النمور بمناورة كروية على كامل مساحة الملعب، ويستعد فريق اتحاد جدة لخوض مباراة قوية أمام الهلال، مساء يوم الخميس المقبل والموافق 25 أكتوبر، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

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