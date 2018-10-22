مدرب المنتخب السابق: كوبر دخل التاريخ مع المنتخب والحكم على أجيري بعد إفريقيا

أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأسبق، أن كوبر المدير الفني السابق للمنتخب المصري، دخل تاريخ الكرة المصرية، وذلك بعد أن صعد بالمنتخب المصري لكأس العالم بعد غياب سنوات كثيرة للغاية.









وقال صدقي فى تصريحاته لبرنامج فى الاستاد والذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب علي اذاعة نجوم اف ام : كوبر اسمه دخل تاريخ الكرة المصرية، أما عن المونديال فلم يتم التحضير له بالشكل الجيد.









وتطرق للحديث عن أجيري المدير الفني الجديد قائلا : لا يمكن الحكم عليه الآن، الحكم عليه سيكون عقب خوض بطولة إفريقيا المقبلة، وخوض مباريات تصفيات المونديال.



