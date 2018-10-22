جوميز يقود هجوم الهلال في "الكلاسيكو السعودي" أمام الاتحاد

استقر البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، إغلاق تدريبات الفريق يوم غدٍ الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الاتحاد في "الكلاسيكو"، ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.





وشهدت التدريبات الجماعية للأزرق العاصمي مشاركة المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز، مما يرجح قيادته لهجوم الفريق الأزرق في المواجهة المرتقبة.





وعاد سلمان الفرج للتدريبات بالجري حول الملعب وأجراء بعض التدريبات بالكرة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة سوبر كلاسيكو الأخيرة.





وفرض خيسوس عدد من التدريبات على اللاعبين ركز خلالها على النواحي الفنية في حالتي الدفاع والهجوم.



