ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جوميز يقود هجوم الهلال في "الكلاسيكو السعودي" أمام الاتحاد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:15 م
جوميز يقود هجوم الهلال في الكلاسيكو السعودي أمام الاتحاد
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
 
استقر البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، إغلاق تدريبات الفريق يوم غدٍ الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الاتحاد في "الكلاسيكو"، ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت التدريبات الجماعية للأزرق العاصمي مشاركة المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز، مما يرجح قيادته لهجوم الفريق الأزرق في المواجهة المرتقبة.

وعاد سلمان الفرج للتدريبات بالجري حول الملعب وأجراء بعض التدريبات بالكرة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة سوبر كلاسيكو الأخيرة.

وفرض خيسوس عدد من التدريبات على اللاعبين ركز خلالها على النواحي الفنية في حالتي الدفاع والهجوم.

المزيد عن: جوميز الهلال الكلاسيكو السعودي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
3
x
21:00
1
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
0
x
21:00
0
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
0
x
20:30
0
ساسولو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 10:31:31 PM