في متابعة للمارد الاحمر في المعترك الإفريقي ودعماً منا للفرق المصرية وحرصاً منا على تلبية رغبات متابعنا الكرام, يقدم موقع " الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، لمشاهدة المباراة

الآن كوورة شاهد الأهلي ووفاق سطيف | مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف مجانا

في مواجهة مرتقبة يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 23-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الآن كوورة شاهد الأهلي ووفاق سطيف | مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف مجانا

وفاق رياضي سطيف Vs الأهلي. البطولة : دوري أبطال أفريقيا (نصف نهائي). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 7 . الملعب : ملعب 8 ماي 1945 . المعلقين : محمد الكواليني + عادل خلو . نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (2-0) وفاق رياضي سطيف