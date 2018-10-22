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الآن كوورة شاهد الأهلي ووفاق سطيف | مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف مجانا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:12 م
الآن كوورة شاهد الأهلي ووفاق سطيف | مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف مجانا
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الآن كوورة شاهد الأهلي ووفاق سطيف | مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف مجانا 
في متابعة للمارد الاحمر في المعترك الإفريقي ودعماً منا للفرق المصرية وحرصاً منا على تلبية رغبات متابعنا الكرام, يقدم موقع " الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة  الأهلي ووفاق سطيف في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، لمشاهدة المباراة
الآن كوورة شاهد الأهلي ووفاق سطيف | مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف مجانا 
في مواجهة مرتقبة يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 23-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
الآن كوورة شاهد الأهلي ووفاق سطيف | مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف مجانا 
وفاق رياضي سطيف Vs الأهلي. 
البطولة : دوري أبطال أفريقيا (نصف نهائي).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 7 .
الملعب : ملعب 8 ماي 1945 .
المعلقين : محمد الكواليني + عادل خلو .
نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (2-0) وفاق رياضي سطيف
الآن كوورة شاهد الأهلي ووفاق سطيف | مشاهدة الأهلي ووفاق سطيف مجانا 
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