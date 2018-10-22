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إيكاردي عن اهتمام ريال مدريد : سعيد جدًا في إنتر ميلان

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:13 م
إيكاردي عن اهتمام ريال مدريد : سعيد جدًا في إنتر ميلان
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ريهام عبدالمحسن
 
أعرب الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان عن سعادته بالتواجد مع فريقه وذلك تعليقاً على الأنباء التي أثيرت حول اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال إيكاردي في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية: "ريال مدريد؟ هناك الكثير من الشائعات لكن حين تأتي العروض سنقيمها ولكنني سعيد جدًا هنا في إنتر ميلان".

وأضاف : "الفوز في الديربي؟ لقد كان انتصارا مهما لأننا قدمنا أداءً رائعا في سبتمبر وأردنا أن نواصل العمل بعد التوقف الدولي والوصول لمواجهة برشلونة بهذه العقلية مهم للغاية".

واختتم إيكاردي تصريحاته قائلاً : "لقب الدوري؟ علينا أن نستمر في تحقيق الانتصارات ويوفنتوس أظهر في السنوات الأخيرة أنه قادر على الاستمرار في الصدارة لذلك يجب أن يكون مثالا لنا".

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