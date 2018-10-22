حمادة صدقي: لا أمانع تدريب الزمالك وبيراميدز

أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأسبق، ان ابتعاده عن تدريب الفريق الأول بالنادي اللأهلي لا يزعجه، مشيرا بانه امر يعود للادارة.





وقال صدقي فى تصريحاته لبرنامج فى الاستاد والذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب علي اذاعة نجوم اف ام : لم يتحدث معي أحد للتواجد بجهاز الأهلي منذ اعتزالي عام 1994، وهذا الامر لا يزعجني لانه ببساطة يعود للادارة.





واكد : ترشحت مره واحده فقط ولكن لم يحدث بيني وبين مسئول أي اتصال، كانت مجرد ترشيحات.





وأفصح : علاقتي دائما طيبه بمسئولي الاهلي علي مستوى مجالس الادارة، ولكن لم يحدث اي حديث معي من قبل لتدريب الفريق





وعن امكانية تدريب بيراميدز او الزمالك اكد : انا مدرب محترف، انظر فقط لعملي وللفنيات داخل الملعب، لا امانع تدريب بيراميدز او الزمالك، فهو عملي، انا لا انظر للسياسات الخارجية.





وعن امكانية تواجده كمدرب عام فى الاهلي مع مدير فني اجنبي اكد بشكل قاطع : غير مقبول بالنسبة لي، الان لا يناسبني ذلك، في المنتخب فقط اقبل مهمة الرجل الثاني، باستثناء ذلك لا اعتقد





وعن العمل بجهاز شحاته من قبل مع المنتخب المصري قال : كان تجربة مفيدة وجيده جدا، شحاته كان يعطي للجهاز بالكامل مساحة كبيرة للعمل، فترة رائعه وكانت بها نجاحات كثيره، ومن بعدها بدأت مشواري كمدير فني مع سموحة واندية اخرى، وسعيد بما قدمته.



