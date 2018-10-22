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ولي العهد يلتقي وزير الخزانة الأمريكي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:08 م
ولي العهد يلتقي وزير الخزانة الأمريكي
محمد بن سلمان
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الفجر السعودى
 

التقى، اليوم الإثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية، ستيفن مونيشين.

 

ووفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، أكد الطرفان على أهمية الشراكة الاستراتيجية "السعودية الأمريكية"، والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق رؤية المملكة 2030.

 

ومن المزمع أن تنطلق غدا في الرياض، فعاليات منتدى "مستقبل الاستثمار.. دافوس الصحراء"، والتي تستمر لمدة 3 أيام، بحضور عدد من الزعماء ورؤساء الدول، والوزراء، وسياسيين، ومديرين تنفيذيين من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، ورؤساء شركات عالمية، وشخصيات اقتصادية ورجال أعمال من مختلف الدول.
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