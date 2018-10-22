"عموري" يتواجد في عيادة الهلال.. والفرج يؤدي تمرينات تأهيلية

تواجد النجم الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، لاعب فريق الهلال السعودي، مساء اليوم الإثنين، في مقر النادي العاصمي، من أجل الذهاب إلى العيادة الطبية.





وتعرض عموري للإصابة خلال مباراة الهلال والشباب بدوري الأمير محمد بن سلمان أول أمس؛ مما أدى إلى خروجه من المباراة متأثرًا بإصابة تعرض لها في ركبته.





وخاض سلمان الفرج مرانًا بالجري حول الملعب وأدى تدريبات بالكرة بعدما تعافى من إصابته الأخيرة والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي.





فيما شارك المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في تدريبات الهلال، التي طبق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس خلالها بعض التدريبات المتخصصة للفريق في حالتي الدفاع والهجوم.





ومن المقرر أن يؤدي لاعبي الزعيم غدًا الثلاثاء، مرانًا مُغلقًا؛ استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



