مجدي صابر: مهرجان الموسيقى واجه الكثير من المشكلات لمشاركة فنانين لأول مرة

قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن أهمية دور الأوبرا في مصر يأتي من خلال نشر الثقافة والوعي بين المواطنين، مؤكدًا أن هذا العام بدأت الأوبرا التجهيز لمؤتمر الموسيقى العربية بشكل كبير منذ شهر يناير الماضي، من أجل الانفتاح على العالم كله.





وأضاف خلال المؤتمر التحضيري الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ27 لمهرجان الموسيقى العربية، أن دار الأوبرا قامت بحركة تطوير خلال الفترة الماضية، جاء أبرزها إضافة مسرح جديد بطنط، على الرغم من المشكلات التي ظهرت، والتي كان أبرزها وجود فنانين جدد، بناءً على طلب جمهور المهرجان.





‎وتابع: مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه الأوبرا، يعتبر أكبر مهرجان للغناء في الوطن العربي، ويشارك به 43 حفلة بمسرح الجمهورية وقصر الثقافة، بمشاركة 8 دول عربية.





‎وأكد "صابر" أن دار الأوبرا وفرت كب التسهيلات والدعم للمهرجان، ليخرج في أحسن صورة وشكل، يُشرف مصر أمام الوطن العربي والعالم.





ومن المقرر أن ينطلق المهرجان يوم 1 نوفمبر المقبل ويستمر لمدة 12 يومًا، حيث تختتم فعالياته