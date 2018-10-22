قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف - صبري رحيل – سعد سمير – ساليف كوليبالي.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – كريم نيدفيد – أحمد حمدي – ميدو جابر – أحمد حمودي – اسلام محارب – وليد سليمان.

خط الهجوم: صلاح محسن – مروان محسن – وليد أزارو.

كورة ستار .. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف جودة HD

مباراة الأهلي ووفاق سطيف ستحظى بمشاهدة ممتعة في مصر والجزائر والوطن العربي، نظرا لشعبية الفريقين الكبيرة، وخاصة الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كانت آخر بطولة توج بها المارد الأحمر عام 2013، بقيادة محمد يوسف، القائم بأعمال مدير الكرة الحالي، حيث كانت آخر بطولة إفريقيا توج بها النجم المصري محمد أبو تريكة.

كورة ستار .. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف جودة HD

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