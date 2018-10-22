ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الزمالك يهزم المجمع البترولي الجزائري ببطولة أفريقيا لليد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:56 م
الزمالك يهزم المجمع البترولي الجزائري ببطولة أفريقيا لليد
طباعة
الفجر الرياضي
 
فاز فريق كرة اليد الأول بالزمالك، مساء اليوم الإثنين، علي فريق المجمع البترولي الجزائري بنتيجة "31-27 " ، ضمن ثاني مبارياته بالبطولة الإفريقية التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 19 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وحقق الفارس الأبيض  ، الفوز في المباراة الأولي علي حساب فريق رجاء أغادير المغربي بنتيجة 31-23.

ومن المقرر ان يحصل الزمالك على راحة من المباريات غدا الثلاثاء، ثم يلتقي أمام كينشاسا الكونغولي بعد غد الأربعاء في ثالث مبارياته بالمجموعة.

ويقع الفارس الأبيض في المجموعة الثانية التي تضم فرق "المجمع البترولي الجزائري - رجاء أغادير المغربي-كينشاسا من الكونغو برازفيل.

المزيد عن: يد الزمالك رياضة الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
3
x
21:00
1
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
0
x
21:00
0
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
0
x
20:30
0
ساسولو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 10:31:31 PM