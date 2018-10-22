السويد تدعم قطاع المنسوجات والملابس فى 4 دول عربية من ضمنهم مصر

علن مركز التجارة الدولية في جنيف، اليوم الإثنين، إطلاق برنامج بمشاركة حكومة السويد من أجل دعم صادرات ومنتجي المنسوجات والملابس من 4 دول عربية هي مصر وتونس والمغرب والأردن.





وأوضح المركز في بيان اليوم، أن البرنامج يهدف إلى زيادة فرص العمل ودخل الأفراد العاملين في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وأشار إلى أن البرنامج مدته ثلاث سنوات بهدف دعم الدول الأربعة لبناء قطاعات مستدامة موجهة نحو التصدير مع زيادة المبيعات للأسواق التقليدية في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى جانب أسواق جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.





ولفت بيان المركز إلى أنه لتحقيق تحسينات دائمة في القدرة التنافسية التصديرية للقطاع فإن المشروع سيركز على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية مثل رابطات شركات الغزل والنسيج والملابس ومراكز التدريب للمساعدة في دعم الشركات المحلية على نحو أفضل للتصدير.





وقال البيان، إن مشروع تعزيز القدرة التنافسية الدولية لقطاع النسيج والملابس في بلدان مختارة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم تمويله من الحكومة السويدية بمبلغ 42 مليون كرونا سويدية وهو حوالي 4.63 مليون دولار وعلى أن يتولى مركز التجارة الدولية ومقره جنيف التنفيذ وذلك بالتعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية.