موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية bein sport HD7.

كورة أتش دى olline - مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر الأهلي ووفاق سطيف الآن

الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون،، كان قد فاز في موقعة الذهاب على وفاق سطيف بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تألق الثنائي وليد سليمان وإسلام محارب صاحبي الهدفين، والتي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة، مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر.

كورة أتش دى olline - مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر الأهلي ووفاق سطيف الآن

في متابعة للمارد الاحمر في المعترك الإفريقي ودعماً منا للفرق المصرية وحرصاً منا على تلبية رغبات متابعنا الكرام, يقدم موقع " الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، لمشاهدة المباراة