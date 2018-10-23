رئيس حي السيدة زينب: شن حملة ليلية مرتين أسبوعيا ضد الكلاب الضالة

قال حسام الدين رأفت، رئيس حي السيدة زينب، إننا نشن حملة ليلية مرتين أسبوعين ضد الكلاب الضالة.



وأضاف رأفت، في حوار لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الأحد، أن "لدينا أكثر من 15 ألف كرسي مقاهي، وشيش في مخازني نتيجة الحملات على المقاهي، ولدينا حملات مكثفة يوميًا على حي المبتديان وبورسعيد والسد وغيرها، ولدينا غرامات دائمًا على التوك توك".



وتابع: "لدينا 1% مخالفات مباني في السيدة زينب، ومحدش يقدر يبني مخالف أبدًا في الحي، ونتعاون مع الجهات الأمنية لضبط عمل المقاهي، وليس لدينا تراخيص للمقاهي".

