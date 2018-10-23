ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رئيس حي السيدة زينب: شن حملة ليلية مرتين أسبوعيا ضد الكلاب الضالة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:21 ص
رئيس حي السيدة زينب: شن حملة ليلية مرتين أسبوعيا ضد الكلاب الضالة
حسام الدين رأفت - رئيس حي السيدة زينب
طباعة
رقية جمال
 
قال حسام الدين رأفت، رئيس حي السيدة زينب، إننا نشن حملة ليلية مرتين أسبوعين ضد الكلاب الضالة.

وأضاف رأفت، في حوار لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الأحد، أن "لدينا أكثر من 15 ألف كرسي مقاهي، وشيش في مخازني نتيجة الحملات على المقاهي، ولدينا حملات مكثفة يوميًا على حي المبتديان وبورسعيد والسد وغيرها، ولدينا غرامات دائمًا على التوك توك".

وتابع: "لدينا 1% مخالفات مباني في السيدة زينب، ومحدش يقدر يبني مخالف أبدًا في الحي، ونتعاون مع الجهات الأمنية لضبط عمل المقاهي، وليس لدينا تراخيص للمقاهي".
المزيد عن: كلاب ضالة حملة ليلية الكلاب الضالة السيدة زينة اخبار مصر اليوم اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
18:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
15:00
-
المقاولون العرب
الزمالك
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 1:51:36 AM