ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عرض سعودي لضم محمود كهربا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:50 م
عرض سعودي لضم محمود كهربا
طباعة
الفجر الرياضي
 
 

أكدت تقارير صحفية سعودية، على نية إدارة نادي الوحدة للدخول في مفاوضات مع الزمالك، من أجل التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ويسعى نادي الوحدة للتعاقد مع جناح اتحاد جدة السابق، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، من أجل الاستفادة بخبرته بالدوري السعودي، وسيكون اللاعب المصري الثاني في الفريق مع محمد عواد، حارس الإسماعيلي السابق.

جدير بالذكر فأن كهربا قد لعب لمدة موسمين في الدوري السعودي برفقة اتحاد جدة، وحقق لقبي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

المزيد عن: كهربا الزمالك الدوري السعودي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
3
x
21:00
1
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
0
x
21:00
0
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
0
x
20:30
0
ساسولو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 10:31:31 PM