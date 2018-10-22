عرض سعودي لضم محمود كهربا





أكدت تقارير صحفية سعودية، على نية إدارة نادي الوحدة للدخول في مفاوضات مع الزمالك، من أجل التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.





ويسعى نادي الوحدة للتعاقد مع جناح اتحاد جدة السابق، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، من أجل الاستفادة بخبرته بالدوري السعودي، وسيكون اللاعب المصري الثاني في الفريق مع محمد عواد، حارس الإسماعيلي السابق.





جدير بالذكر فأن كهربا قد لعب لمدة موسمين في الدوري السعودي برفقة اتحاد جدة، وحقق لقبي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.



