حمادة صدقي : مستوى الأهلي فى الدوري "غير مستقر" ومواجهة سطيف صعبة

أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأسبق، على صعوبة مواجهة الأهلي لوفاق سطيف غدا على ملعبه، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وقال صدقي فى تصريحاته لبرنامج فى الاستاد والذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب علي اذاعة نجوم اف ام : مواجهة وفاق سطيف صعبه للغايه، فريق قوته فى جمهوره، فضلا على تعود لاعبي وفاق سطيف على الملعب الترتان.









وأردف : مستوى الأهلي غير مستقر بالدوري، فاز على حرس الحدود ووادي دجلة بصعوبة، وتعادل مع الإنتاج والإسماعيلي وخسر أمام الاتحاد السكندري.









وتابع : عودة المصابين مطمئنة للأهلي، اتمنى ان يكونو تماثلوا الشفاء تماما ويظهروا بمستواهم.





واتم : واثق بأن خبرات الاهلي ستنجح فى مواجهة وفاق سطيف غدا بالمباراة.



