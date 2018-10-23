وزير الأثار يعلن موعد افتتاح متحف شرم الشيخ

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، افتتاح جزئي لمتحف شرم الشيخ في منتصف 2019



وأضاف العناني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن العمل كان متوقفا به منذ عام 2011، مشيرًا إلى أنه جرى استئناف العمل بالمتحف قبل شهرين.



ولفت إلى أنه جارِ توفير "كبسولات ثقافية" للسياح عن منطقة دير سانت كاترين ومختلف الأماكن الأثرية والدينية والسياحية لتشجيعهم على زيارة مصر، مؤكدًا أن محافظ شرم الشيخ، يبذل مجهودًا لتمهيد الطريق من شرم الشيخ إلى سانت كاترين بجذب السياح إليه.

