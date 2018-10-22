تاريخ المواجهات:

التقى الفريقين من قبل في 4 مواجهات فاز الأهلي في مباراتين وتعادلا في لقاء وفاز الفريق الجزائري في مباراة واحدة، سجل الأهلي 5 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

الآن تغطية مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم | مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف | بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف HD

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الآن تغطية مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم | مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف | بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف HD

يحرص الفجر على إسعاد متابعيه في الوطن العربي بتقديم خدمة مشاهدة مباراة الأهلي المصري أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بث مباشر اليوم الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بث مباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، مشاهدة مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف beIN SPORTS HD 2 بث مباشر وحصري، مشاهدة ممتعة لمباراة الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري يلا شوت لايف اليوم الثلاثاء.