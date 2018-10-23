رئيس حي السيدة زينب: نخدم 2 مليون وافد بسبب وجود المستشفيات والوزارات والمصالح الحكومية

قال حسام الدين رأفت، رئيس حي السيدة زينب، إن هناك مشكلات في الحي أهمها السلوكيات، والقمامة، مشيرًا إلى أن مشكلة القمامة قلت في الحي والفضل يرجع للمواطنين والمتعهدين القدامى.



وأضاف رأفت، في حوار ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن المتعهد القديم لجمع القمامة لا زال في الحي ولا توجد شركات أجنبية، والحي يخدم أكثر من 2 مليون وافد بسبب وجود به المستشفيات والوزارات والمصالح الحكومية.



وتابع أن مواطني حي السيدة زينب طيبون جدًا، ولكن سبب الأزمات هم الدخلاء الذين يسببون العشوائية في الحي، مؤكدًا أنه قضينا على نسبة كبيرة من العشوائيات، والآن نتعامل مع العقارات المعرضة للهدم، ومتهمون بالإنارة، وأنشئت 600 بلاعة مطر، وننشئ حدائق للمواطنين، ونشن حملة ليلية مرتين أسبوعين ضد الكلاب الضالة.

