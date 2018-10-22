سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان

أعلنت وزارة الدفاع فى تايوان، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت سفينتين حربيتين عبرتا مضيق تايوان فى خطوة ربما تثير غضب بكين مع تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت الوزارة، فى بيان، إنها كانت تسيطر على الوضع تماما أثناء رحلة عبور السفينتين عبر المضيق. وكانت البحرية الأمريكية نفذت مهمة مماثلة فى يوليو.

وكانت رويترز أوردت قبل يومين أن الولايات المتحدة تدرس القيام بعملية جديدة لإرسال سفن حربية عبر مضيق تايوان فى مهمة تهدف إلى ضمان حرية المرور عبر هذا الممر المائى الاستراتيجي.

وتعتبر الصين تايوان إقليما منشقا وتمارس ضغوطا لإخضاع الجزيرة لسيادتها.