آخر تطورات إصابة ميسي

بدأ مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، خطته العلاجية للتعافي من الكسر في كوعه الأيمن الذي تعرض به في مباراة الفريق السبت الماضي، أمام إشبيلية، والذي سيغيب على إثره 3 أسابيع عن الملاعب.





وفي الوقت الذي بدأ فيه الفريق تدريباته اليوم الإثنين، على الملعب بحصة استشفائية للاعبين الذين شاركوا منذ البداية أمام إشبيلية وفي وجود بعض اللاعبين الناشئين أمثال تشومي وميراندا ومونتشو وريكي بويغ وبايو وأبيل رويز، بدأ ميسي خطته العلاجية في المركز الطبي.





وبعد استبعاد التدخل الجراحي، رأى الجهاز الطبي المسؤول عن تعافي النجم الأرجنتيني أن وضع جبيرة لمنع حركة المنطقة المتضررة هو الحل الأنسب.





وسيغيب ميسي أولاً عن مواجهة إنتر ميلان الأربعاء المقبل، في دوري الأبطال، ثم عن مباراة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد الأحد القادم.



