رونالدو يرد على تصريحات إيسكو

رفض لاعب يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحديث عن الوضع الذي يمر به ناديه السابق، ريال مدريد الإسباني، في الوقت الحالي.





وتجنب اللاعب الحديث عن ريال مدريد الذي لم يعرف طعم الفوز في آخر 5 مباريات ويحتل المركز السابع في الليغا، وذلك بعد أن قال إيسكو ألاركون لاعب الميرينغي اليوم إنه "لا يُمكن البكاء على من لم يرغب في البقاء في النادي"، في إشارة للبرتغالي الذي رحل نحو يوفنتوس في الصيف.





وبخصوص رأيه في الكلمات التي قالها إيسكو كانت إجابة رونالدو في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة مانشستر يونايتد في دوري الأبطال "تبدو لي جيدة للغاية".





وتجنب كريستيانو المقارنة بين فريقه الحالي وريال مدريد مكتفياً بقول إنهما فريقان رائعان.





وصرح اللاعب: "لا أرغب في الحديث عن أندية أخرى، الكل يعرف تاريخي مع ريال مدريد وهذه ليست لحظة الحديث عنه، لست منوطاً بالحديث عن مشاكل يمر بها آخرون".





ورداً على سؤال بخصوص وضعه الشخصي قال: "أعرف أنني قدوة داخل وخارج الملعب بنسبة 100%، لهذا أبتسم دائماً، لدي كل شيء، ألعب في فريق عظيم ولدي عائلة كبيرة، أنا رجل سعيد".





وبخصوص تهم الاغتصاب التي يواجهها أكد كريستيانو إنه ومحاميه لديهم ثقة في أن "الحقيقة ستظهر للنور".





ويعود كريستيانو غداً الثلاثاء، مع فريقه يوفنتوس لأولد ترافورد، معقل ناديه القديم مانشستر يونايتد في مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وحول هذا الأمر قال: "العودة لمانشستر لها مذاق خاص، لدي ذكريات عن الانتصارات والود الذي حصدته هنا، خاصة من السير أليكس فيرغسون، الذي أرسل له عناقاً كبيراً فهو شخص قد ساعدني كثيراً".



