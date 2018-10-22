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الكويت تعلن إجراءات قانونية ضد المتطاولين فى مواقع التواصل الاجتماعى

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:48 م
الكويت تعلن إجراءات قانونية ضد المتطاولين فى مواقع التواصل الاجتماعى
صباح خالد الحمد الصباح
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وكالات
 

 

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن الوزارة لن تتردد فى اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد من يتطاول على الكويت ورموزها فى وسائل التواصل الاجتماعى.

 

وأحاط وزير الخارجية الكويتى مجلس الوزراء، خلال جلسته الاسبوعية التى عقدت اليوم الإثنين فى قصر السيف برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بالإجراءات التى اتخذتها وزارة الخارجية ضد من يتطاول على الكويت ورموزها فى وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من خارج الكويت؛ وذلك عبر بعثاتها المعتمدة فى الخارج.

 

وأكد وزير الخارجية الكويتى أن هناك تعليمات مشددة لدى البعثات الخارجية فى هذا الشأن، مشددا على أنها ستواصل وبحزم هذا النهج؛ لردع كل من يحاول المساس أو التطاول على الكويت أو رموزها.

 

المزيد عن: مواقع التواصل الاجتماعي الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
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